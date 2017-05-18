Польша выступает за открытость Евросоюза для новых членов

ВАРШАВА, 18 мая — РИА Новости. Польша последовательно выступает за европейское единство и открытость ЕС для новых членов, заявил спикер сейма страны Марек Кухчиньский в рамках саммита глав парламентов стран Центральной и Восточной Европы в Варшаве.

В рамках пленарных сессий участники саммита в четверг планируют обсудить роль национальных парламентов в международной политике, сотрудничество, вопросы безопасности в регионе.

"Хотел бы подчеркнуть, что Польша твердо стоит на почве исключительной роли Европейского союза и Североатлантического альянса для развития нашего региона и укрепления его безопасности. Мы хотим, чтобы обе эти крупные международные организации проводили политику добрососедства", — заявил Кухчиньский.

"Польша последовательно выступает за европейское единство и, одновременно, открытость ЕС к сотрудничеству с другими государствами, открытость союза для новых членов", — подчеркнул он.

Спикер сейма напомнил, что Польша готова поделиться своим опытом со странами, которые расположены "рядом с Евросоюзом". По словам Кухчиньского, при вступлении в Евросоюз Польша прошла трудный путь, но "нет сильной Европы без сильного Евросоюза, как и нет сильного Евросоюза без безопасности и развития во всей Европе".