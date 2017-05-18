Чавушоглу предложил заменить представителя США в коалиции против ИГ*

АНКАРА, 18 мая — РИА Новости. Представитель президента США в коалиции против радикальной группировки "Исламское государство"* Бретт Макгерк открыто поддерживает силы самообороны сирийских курдов (YPG), поэтому было бы полезным заменить его, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Администрация Трампа отличается от администрации (экс-президента США Барака) Обамы, мы видим эту разницу. Но некоторые члены команды те же самые, что и при Обаме. Они не должны влиять на новое руководство. Конечно, мы не можем указывать США, кого слушать и как поступать, но мы предупредили, что нельзя "травить ядом" новое руководство. Макгерк явно поддерживает РПК и YPG, и его замена была бы полезной", — заявил Чавушоглу в эфире телеканала NTV.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.