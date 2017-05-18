Чавушоглу предложил заменить представителя США в коалиции против ИГ*

АНКАРА, 18 мая — РИА Новости. Представитель президента США в коалиции против радикальной группировки "Исламское государство"* Бретт Макгерк открыто поддерживает силы самообороны сирийских курдов (YPG), поэтому было бы полезным заменить его, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Переговоры президентов США Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана прошли в Вашингтоне во вторник на фоне противоречий, обострившихся между двумя странами в связи с недавним решением президента США о вооружении сирийских курдов, ведущих борьбу против группировки ИГ. Официальная позиция Турции такова, что курдские формирования в Сирии связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), которую как Анкара, так и Вашингтон, считают террористической.

"Администрация Трампа отличается от администрации (экс-президента США Барака) Обамы, мы видим эту разницу. Но некоторые члены команды те же самые, что и при Обаме. Они не должны влиять на новое руководство. Конечно, мы не можем указывать США, кого слушать и как поступать, но мы предупредили, что нельзя "травить ядом" новое руководство. Макгерк явно поддерживает РПК и YPG, и его замена была бы полезной", — заявил Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.