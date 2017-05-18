ПМР может обратиться к России за помощью на молдавско-украинских КПП

ТИРАСПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Намерение создать совместные молдавско-украинские КПП на приднестровском участке границы может привести к силовой фазе конфликта в регионе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев. Он не исключает, что непризнанная республика будет вынуждена обратиться к России для обеспечения безопасности на совместных пунктах пропуска.
"Последствия будут носить фатальный характер, плюс еще фактор безопасности. Это когда на восточной границе Приднестровья появляются молдавские силовики. Кто гарантирует от разного рода провокаций – вопрос открытый", — сказал Игнатьев.
По его словам, эти действия "только усугубляют ситуацию, подрывают доверие и фактически ведут к разжиганию вооруженной, силовой фазы противостояния, фазы конфликта".
"Конечно, в этой ситуации необходимо как-то обеспечить безопасность и получить какие-то дополнительные международные гарантии. Не исключаю, что Приднестровье обратится к России с тем, чтобы разместить российских представителей в качестве силы, обеспечивающей меры безопасности на пунктах пропуска на границе", — заключил глава приднестровского МИД.
Он заявил, что Россия – это "гарант мира и безопасности на берегах Днестра, это ответственный посредник в переговорном процессе", который последовательно соблюдает все договоренности, принципы и процедуры переговорного процесса.
"Именно поэтому мы занимаем одинаковую позицию в части как переговорного процесса, так и проведения заседаний. Россия также озабочена всем комплексом последствий, которые могут возникнуть в связи с установкой совместных таможенно-пограничных пунктов… Работа ведется в достаточно высоком темпе. Но с учетом позиций ряда международных партнеров, нам надо усилить наше взаимодействие, усилить скоординированные мероприятия с тем, чтобы не допустить катастрофического сценария развития ситуации", — сказал министр.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.