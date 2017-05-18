Чавушоглу призвал Германию поменять позицию по отношению к Турции

АНКАРА, 18 мая — РИА Новости. Германия должна пересмотреть свой взгляд на отношения с Турцией, Берлину следует считаться с интересами Анкары, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее стало известно, что Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы "Инджирлик" в Турции в соседние страны.

"Мы не занимаемся шантажом. Германии нужно менять свою установку: Турция не будет делать то, что скажет Берлин. Если это (недопуск немецких депутатов на базу "Инджирлик") — шантаж, то как назвать то, что делаете вы? Это двойные стандарты. Турция больше не будет подчиняться двойным стандартам", — заявил Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

"Если Германия на нас смотрит, как на друзей – мы еще более дружески будем к ней относиться, в противном случае мы тоже будем действовать, как считаем нужным. В дипломатии есть такое понятие, как взаимность. Если они покинут "Инджирлик" – это их дело. Мы за диалог и дипломатию, и если (канцлер ФРГ Ангела) Меркель к нам обратится – мы всегда готовы к диалогу. Мы можем обсудить это на саммите НАТО. Пока никакого запроса от Меркель не было", — добавил турецкий министр.

По его словам, у Турции нет проблем с ЕС, но "в Европе есть люди, которые хотят создать кризис".

Турция остается ключевой страной-членом НАТО на Ближнем Востоке. Турецкая авиабаза "Инджирлик" является одной из основных баз США и НАТО в регионе. По информации из открытых источников, на ней хранится ядерное оружие. В "Инджирлик" базируются самолеты стран международной коалиции во главе с США, участвующей в воздушной операции против террористической организации "Исламское государство"*.

В операции коалиции против ИГ* немецкие военные специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки AWACS НАТО. Берлин также оказывает поддержку при помощи шести самолетов-разведчиков Tornado, которые дислоцированы на базе альянса "Инджирлик" в Турции. Tornado совершают разведывательные миссии в воздушном пространстве над Сирией почти ежедневно. Мандат бундесвера в сирийской операции не предполагает участия в наземных операциях.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.