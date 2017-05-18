Рада не смогла обратиться к СНБО с просьбой ввести санкции против Януковича

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Верховная рада Украины отклонила постановление, которым предлагалось СНБО ввести санкции против экс-президента Виктора Януковича и ряда бывших министров за действия, угрожающие безопасности страны и "содействие террористической деятельности".

Принятие документа в четверг поддержали 202 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документом предлагалось утвердить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложение по применению персональных санкций за "создание угроз национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и национальной целостности Украины, а также содействию террористической деятельности" бывшим украинским чиновникам.

В соответствии с дополнением к документу, депутаты Рады предлагали ввести санкции против Януковича, экс-премьера Николая Азарова, экс-генпрокурора Виктора Пшонки, бывшего главы МВД Виталия Захарченко, экс-главы администрации президента Андрея Клюева, а также бывшего исполняющего обязанности премьера Сергея Арбузова.

Кроме того, в санкционный список включены украинский олигарх Дмитрий Фирташ, бизнесмен Юрий Иванющенко и украинский бизнесмен, владелец ГК ВЕТЭК Сергей Курченко. Также депутаты предлагали СНБО ввести санкции против бывших министра образования Дмитрия Табачника, министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Александра Клименко, занимавшего пост министра доходов и сборов Украины, экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой.