Самые богатые люди мира потеряли $35 миллиардов из-за скандалов в США

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. 500 богатейших людей мира по итогам торгов среды потеряли 35 миллиардов долларов из-за политической неопределенности в США, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Газета New York Times выступила во вторник с утверждением, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, Белый дом это отрицает. За день до этой публикации издание Washington Post рассказало, что Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время их встречи в Вашингтоне сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке ИГ. В Белом доме назвали публикацию лживой. На фоне этих новостей бумаги мировых компаний начали дешеветь.

Самый богатый человек в мире, один из основателей американской IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс, с состоянием в 86,8 миллиарда долларов, потерял 1,01 миллиарда долларов, поскольку акции Microsoft упали на 2,8%, что стало самым большим падением акций компании за год, пишет Bloomberg. Основатель онлайн-магазина Amazon.com Джефф Безос с состоянием в 81,9 миллиарда долларов стал беднее на 1,71 миллиарда долларов из-за падения акций Amazon на 2,2%. Основатель испанского бренда одежды Zara Амансио Ортеги потерял 355 миллионов долларов, в итоге его состояние оценивается в 83,2 миллиарда долларов.

В пятерку богатейших людей мира также входят основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг и глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Состояние Цукерберга сократилось на 2,03 миллиарда долларов, до 62,3 миллиарда долларов. Баффет потерял 852 миллиона долларов, суммарная стоимость принадлежащих ему активов оценивается в 72,7 миллиарда долларов.

Общее состояние миллиардеров составило 4,9 триллиона долларов, что на 457 миллиардов меньше по сравнению с прошлым годом.

Индекс BBI рассчитывается ежедневно на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли.