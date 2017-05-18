В автобусе, попавшем в ДТП в Турции, не было россиян

АНКАРА, 18 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Россиян в автобусе, попавшем в аварию на юго-западе Турции, не было, пострадавшие являются гражданами Украины, заявила в четверг РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в 10.00 мск на трассе Мугла-Денизли на юго-западе Турции перевернулся автобус, перевозивший якобы российских туристов, которые ехали из Бодрума на экскурсию в Памуккале. Пострадали 18 человек, в том числе двое граждан Турции. Пострадавшие отправлены в близлежащие больницы, место происшествия оцеплено. Обстоятельства аварии расследуются.

"По информации губернаторства Муглы, в автобусе находились граждане Украине, россиян среди них не было", — сказала собеседница агентства.