Пушков считает, что Трамп рискует "расписаться в бессилии перед Маккейном"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что если президент США Дональд Трамп одобрит законопроект, в котором предлагается закрепить обвинения в адрес ВКС России в преднамеренных бомбардировках мирного населения в Сирии, то "распишется в своем бессилии противостоять (сенатору Джону) Маккейну и Ко".

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США приняла в среду законопроект, предлагающий закрепить обвинения в адрес России в преднамеренных бомбардировках мирного населения в Сирии.

"Если Трамп одобрит законопроект, то распишется в своем бессилии противостоять Маккейну и Ко. Не подпишет — станет объектом очередной атаки", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Если Трамп одобрит законопроект, то распишется в своем бессилии противостоять Маккейну и Ко. Не подпишет — станет объектом очередной атаки. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 мая 2017 г.

​

С 30 сентября 2015 года Россия по запросу президента Башара Асада начала наносить точечные авиаудары по объектам "Исламского государства"* в Сирии. Генштаб ВС РФ сообщал, что боевики ИГ несут ощутимые потери и меняют тактику, рассредоточивая силы и укрываясь в населенных пунктах. По словам российских военных, цели выбираются на основе разведданных России, Сирии, Ирака и Ирана, применяется высокоточное вооружение. Посол Сирии в России Рияд Хаддад ранее подтвердил, что удары наносятся именно по террористическим вооруженным группировкам, а не по оппозиции или гражданскому населению.

США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и оказывают помощь в этой борьбе вооруженным формированиям сирийской оппозиции. Коалиция под руководством США действует в Сирии без согласия законного правительства страны.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России