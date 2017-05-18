Сервис Zomato сообщил о краже хакерами данных 17 миллионов пользователей

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мая — РИА Новости. Базирующийся в Индии онлайн-сервис по поиску заведений общественного питания Zomato сообщил о краже хакерами данных 17 миллионов пользователей.

Zomato популярен не только в Индии, но и в других странах, в том числе в Европе и США. Каждый месяц сервисом пользуются более 120 миллионов человек.

Как сообщил в блоге на сайте компании начальник техотдела Гунджан Патидар, похищены адреса электронной почты и хэшированные пароли, графические символы которых конвертированы посредством алгоритма в цифровую комбинацию. По его словам, специалисты сбросили пароли затронутых атакой пользователей и разлогинили их из аккаунтов на сайте и в мобильных приложениях, поэтому "аккаунты в безопасности". Однако если посетители использовали такой же пароль на других сервисах, то в качестве меры предосторожности его нужно поменять.

"Хэшированный пароль не может быть конвертирован/дешифрован обратно в текстовый вид, поэтому неприкосновенность вашего пароля, если вы его использовали для других сервисов, не пострадала. Но если вы такой же параноик в вопросах безопасности, как мы, то мы призываем вас поменять ваш пароль на любом другом сервисе, если вы использовали такую же комбинацию", — заявил Патидар.

Он подчеркнул, что компания хранит платежную информацию, поэтому данные кредитных карт не скомпрометированы. По предварительной версии, утечка стала возможна из-за нарушения техники безопасности сотрудником компании. Компания заверяет, что будет работать над укреплением безопасности, в частности, посредством добавления нового уровня авторизации для сотрудников, имеющих доступ к информации пользователей.

Между тем веб-портал Hackread сообщает, что данные 17 миллионов пользователей Zomato выставили на продажу на сайте торговлей нелегальным товарами интернет-пользователей под псевдонимом "nclay". За информацию он просит тысячу долларов.