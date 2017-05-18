Памятник Богдану Хмельницкому в Чернигове развернут спиной к Москве

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Памятник гетману Богдану Хмельницкому в украинском Чернигове власти намерены развернуть спиной к Москве, лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви, сообщается на сайте Черниговского городского совета.

Согласно сообщению, в ближайшее время в Чернигове будут проведены работы по реконструкции постамента памятника Богдану Хмельницкому, который размещен в одноименном сквере, на месте уже начались подготовительные работы.

"Планируется, что в ходе этой реконструкции фигуру Хмельницкого работы известного скульптора Ивана Кавалеридзе развернут, установив лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви. Как известно, именно такова была идея автора этого памятника — известного черниговского архитектора Андрея Карнабеда. Но при строительстве объекта тогдашнее партийное руководство заставило строителей развернуть скульптуру в противоположную сторону, лицом к тогдашнему обкому партии. Андрей Карнабед всю свою жизнь надеялся на то, что в независимой Украине гетмана все-таки развернут лицом к церкви и спиной к Москве", — поясняет свое решение городской совет.