"Уникальные обстоятельства": в США назначили спецпрокурора по России

Назначение в США спецпрокурора "по вмешательству России" в выборы (10)

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Минюст США назначил специального советника по расследованию "российского вмешательства " в президентские выборы 2016 года. Им стал экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Президентские выборы прошли в США 8 ноября. Несмотря на то, что Хиллари Клинтон набрала больше голосов избирателей, победил Дональд Трамп, заручившийся поддержкой большинства выборщиков — 304 против 227.

Еще во время предвыборной кампании американские политики обвинили Россию во вмешательстве в избирательный процесс. По мнению спецслужб, Москва пыталась помочь Трампу стать президентом.

Российские власти, как и сам Трамп, неоднократно отвергали обвинения, называя их голословными. Несмотря на отсутствие конкретных доказательств, ФБР начало расследование, которым руководил директор бюро Джеймс Коми, отправленный в отставку на прошлой неделе.

"Уникальные обстоятельства"

Приказ о назначении Мюллера на должность спецпрокурора подписал заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.

"Исходя из уникальных обстоятельств, интересы общества требуют от меня поставить расследование под руководство человека, который будет независим от обычного руководства (минюста США — ред.). Специальный советник необходим для того, чтобы американцы были уверены в результате", — отметил Розенстайн.

Сам Мюллер пообещал приложить все усилия, чтобы выполнить поставленную перед ним задачу.

"Я принимаю эту ответственность и буду выполнять ее в полную меру своих возможностей", — цитирует слова нового спецпрокурора CBS News.

По данным СМИ, Мюллер стал вторым человеком за всю историю США. Впервые Минюст использовал эту процедуру в 1999 году, когда было назначено расследование осады и штурма техасского ранчо "Маунт-Кармел" в Техасе в 1993-м, жертвами которого стали более 80 человек.

Роберт Мюллер руководил ФБР в 2001-2013 годах. При нем прошла реформа ведомства, в результате которой бюро стало тесно сотрудничать с ЦРУ.

Реакция конгрессменов

Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан одобрил назначение Роберта Мюллера спецпрокурором. В письменном заявлении он отметил, что всегда выступал за независимое расследование.

Райан также пообещал, что "важное двухпартийное расследование в палате представителей продолжится".

Назначение Мюллера на новый пост одобрили как республиканцы, так и демократы. Так, например, сенатор от Республиканской партии Марко Рубио заявил, что "полностью уверен" в том, что новый спецпрокурор "проведет честное и полное расследование".

"Роберт Мюллер — правильный человек для того, чтобы вести это расследование. Он сильный, независимый лидер, который выстроил безупречную репутацию на протяжении десятилетий в правоохранительных органах. И как специальный прокурор, я уверен, он будет искать факты — куда бы они не вели", — отметил глава комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс.

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер выступил с аналогичным заявлением.

Без ведома Трампа

New York Times пишет, что назначение Мюллера прошло без согласования с президентом Дональдом Трампом. По данным газеты, глава государства узнал об этом уже после подписания соответствующего приказа.

По данным телеканала CNN , когда Белому дому официально сообщили о назначении Мюллера, Трамп встречался с кандидатами на пост директора ФБР.

Трамп не стал выступать против решения Минюста. Президент в очередной раз заявил, что никак не связан с Москвой, что и должно подтвердить расследование.

"Как я уже заявлял неоднократно, тщательное расследование подтвердит, что мы уже и так знаем — нет никакой связи между моей кампанией и каким-либо иностранным вмешательством. Я жду с нетерпением завершения этого вопроса. Тем временем, я никогда не перестану бороться за людей и те вопросы, которые представляют наибольшую важность для будущего нашей страны", — отметил американский лидер.

Кто фигуранты дела

Телеканал NBC News отмечает, что ключевыми фигурантами дела о "российском вмешательстве" в президентский выборы являются бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн и экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт.

По данным источников телеканала, за последние полгода власти изучили многочисленные документы, связанные с экс-сотрудниками штаба Трампа. При этом адвокаты Флинна и Манафорты отрицают вину своих клиентов.

Во вторник официальный представитель ЦРУ Хизер Фриц Хорняк заявил, что разведка считает "установленным фактом" причастность российских спецслужб к кибервмешательству в избирательные процессы в США. При этом никаких доказательств этого он не привел.