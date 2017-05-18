"Уникальные обстоятельства": в США назначили спецпрокурора по России

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Минюст США назначил специального советника по расследованию "российского вмешательства " в президентские выборы 2016 года. Им стал экс-глава ФБР Роберт Мюллер.
Еще во время предвыборной кампании американские политики обвинили Россию во вмешательстве в избирательный процесс. По мнению спецслужб, Москва пыталась помочь Трампу стать президентом.
Российские власти, как и сам Трамп, неоднократно отвергали обвинения, называя их голословными. Несмотря на отсутствие конкретных доказательств, ФБР начало расследование, которым руководил директор бюро Джеймс Коми, отправленный в отставку на прошлой неделе.
"Уникальные обстоятельства"
"Исходя из уникальных обстоятельств, интересы общества требуют от меня поставить расследование под руководство человека, который будет независим от обычного руководства (минюста США — ред.). Специальный советник необходим для того, чтобы американцы были уверены в результате", — отметил Розенстайн.
Сам Мюллер пообещал приложить все усилия, чтобы выполнить поставленную перед ним задачу.
"Я принимаю эту ответственность и буду выполнять ее в полную меру своих возможностей", — цитирует слова нового спецпрокурора CBS News.
Роберт Мюллер руководил ФБР в 2001-2013 годах. При нем прошла реформа ведомства, в результате которой бюро стало тесно сотрудничать с ЦРУ.
Реакция конгрессменов
Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан одобрил назначение Роберта Мюллера спецпрокурором. В письменном заявлении он отметил, что всегда выступал за независимое расследование.
Назначение Мюллера на новый пост одобрили как республиканцы, так и демократы. Так, например, сенатор от Республиканской партии Марко Рубио заявил, что "полностью уверен" в том, что новый спецпрокурор "проведет честное и полное расследование".
"Роберт Мюллер — правильный человек для того, чтобы вести это расследование. Он сильный, независимый лидер, который выстроил безупречную репутацию на протяжении десятилетий в правоохранительных органах. И как специальный прокурор, я уверен, он будет искать факты — куда бы они не вели", — отметил глава комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс.
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер выступил с аналогичным заявлением.
Без ведома Трампа
New York Times пишет, что назначение Мюллера прошло без согласования с президентом Дональдом Трампом. По данным газеты, глава государства узнал об этом уже после подписания соответствующего приказа.телеканала CNN, когда Белому дому официально сообщили о назначении Мюллера, Трамп встречался с кандидатами на пост директора ФБР.
Трамп не стал выступать против решения Минюста. Президент в очередной раз заявил, что никак не связан с Москвой, что и должно подтвердить расследование.
"Как я уже заявлял неоднократно, тщательное расследование подтвердит, что мы уже и так знаем — нет никакой связи между моей кампанией и каким-либо иностранным вмешательством. Я жду с нетерпением завершения этого вопроса. Тем временем, я никогда не перестану бороться за людей и те вопросы, которые представляют наибольшую важность для будущего нашей страны", — отметил американский лидер.
Кто фигуранты делаNBC News отмечает, что ключевыми фигурантами дела о "российском вмешательстве" в президентский выборы являются бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн и экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт.
По данным источников телеканала, за последние полгода власти изучили многочисленные документы, связанные с экс-сотрудниками штаба Трампа. При этом адвокаты Флинна и Манафорты отрицают вину своих клиентов.
Во вторник официальный представитель ЦРУ Хизер Фриц Хорняк заявил, что разведка считает "установленным фактом" причастность российских спецслужб к кибервмешательству в избирательные процессы в США. При этом никаких доказательств этого он не привел.