Саудовская Аравия создаст национальную компанию по производству оружия

ДУБАЙ, 18 мая — РИА Новости. Саудовская Аравия создает национальную компанию, которая будет отвечать за производство продукции ВПК в рамках стратегии по формированию собственной военно-промышленной отрасли, сообщило Саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на суверенный инвестиционный фонд.
Перед новой "Саудовской компанией для производства военной продукции" стоит стратегическая задача создать холдинг из более чем 25 военно-промышленных компаний мирового уровня к началу 2030 года, чтобы занять нишу в мировом производстве вооружений.
Также королевство планирует начать специальную программу обучения студентов во всех провинциях для привлечения их на работу в военно-промышленную отрасль.
Планы по созданию Саудовской Аравией собственного ВПК озвучил в недавнем телевизионном интервью заместитель наследного принца министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз, который признался, что, будучи на пятом месте в мире по тратам на военные нужды, королевство всего лишь 2% из этих средств оставляет в казне государства. Согласно новой стратегии к началу 2030 года Саудовская Аравия собирается половину средств, затрачиваемых на военные нужды, тратить на закупку вооружений собственного производства.