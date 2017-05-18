Генконсульство в Анталье проверяет информацию о ДТП автобуса с россиянами

АНКАРА, 18 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Генконсульство РФ в Анталье проверяет информацию об аварии автобуса с туристами из РФ, заявил в четверг РИА Новости консул дипмиссии Алексей Шиванов.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что на трассе Мугла — Денизли на юго-западе Турции перевернулся автобус, перевозивший российских туристов. По данным разных СМИ, пострадали от 17 до 18 человек.

"Мы проверяем информацию о ДТП с автобусом, в котором ехали россияне", — сказал собеседник агентства.