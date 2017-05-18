Пекин сделал представление США из-за санкций против трех китайских компаний

ПЕКИН, 18 мая — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай сделал представление США в связи с введением санкциями в отношении гражданина КНР и трех компаний из-за их связей с ракетной программой Ирана, заявила в четверг официальный представитель МИД страны Хуа Чуньин.

"Мы уже сделали представление американской стороне в связи с этим. Надеемся, что США на основе принципа взаимоуважения, равенства и взаимной выгоды посредством диалога и сотрудничества урегулируют озабоченности, связанные с проблемой нераспространения ядерного оружия", — сказала Хуа Чуньин на брифинге.

Ранее Минфин США внес в санкционный список четыре компании и три физических лица из-за их связей с иранской ракетной программой. В санкционном списке, в частности, оказались китайские Shanghai North Begins International, Shanghai North Transbay International Trading, Shanghai Gang Quan Trade, иранская Matin Sanat Nik Andishan, а также гражданин Китая Жуань Жуньлин (Ruan Runling).

После того как Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности, США расширили санкционный список, включив в него 13 физических лиц — граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической.