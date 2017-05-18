Тегеран осудил новые санкции США, введенные из-за ракетной программы Ирана

Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото

Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Тегеран раскритиковал меры США по введению новых санкций, связанных с ракетной программой Ирана, передает агентство Франс Пресс.

Министерство финансов США накануне внесло в санкционный список четыре компании и три физических лица из-за их связей с ракетной программой. В санкционный список, в частности, внесены китайские Shanghai North Begins International, Shanghai North Transbay International Trading, Shanghai Gang Quan Trade, иранская Matin Sanat Nik Andishan, а также гражданин Китая Жуань Жуньлин (Ruan Runling).

"Иран осуждает враждебную попытку администрации США низвести позитивные результаты от выполнения обязательств страны по СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий – ред.) путем включения отдельных лиц в список односторонних и незаконных экстерриториальных санкций", — написал представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми в своем канале Telegram.

По словам Гасеми, ракетная программа Ирана является его "абсолютным и законным правом усиливать оборонительный потенциал". Он добавил, что Тегеран продолжит развитие этой программы.

После того как Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности, США расширили санкционный список, включив в него 13 физических лиц — граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической.