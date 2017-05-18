Могерини: Brexit не помешает укреплению оборонного сотрудничества стран ЕС

БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Выход Великобритании из Евросоюза не помешает укреплению оборонного сотрудничества стран-членов Евросоюза, остающиеся 27 стран-членов решительно настроены продолжать эту политику, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Она отметила, что "остающиеся 27 стран намерены приложить больше усилий к укреплению их единства и решимости работать в этом направлении".
"Я уверена, что новое правительство Франции придаст еще более значительный импульс этому вопросу, по которому Франция играет важную роль, а также Германия, Италия, Испания, которые всегда много вкладывались в этот проект. Я вижу решимость других 27 стран сделать из европейской обороны один из ключевых вопросов будущего ЕС", — заявила глава дипломатии ЕС.
Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года, спустя два года после официального уведомления о планах выйти из Евросоюза.