Могерини: Brexit не помешает укреплению оборонного сотрудничества стран ЕС

БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Выход Великобритании из Евросоюза не помешает укреплению оборонного сотрудничества стран-членов Евросоюза, остающиеся 27 стран-членов решительно настроены продолжать эту политику, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Сейчас Великобритания продолжает быть конструктивной по этому вопросу, и в будущем последствия будут очень незначительными. Потому что, если вы посмотрите на вклад Великобритании в наши миссии и военные операции, это от 3% до 5%. Я не думаю, что последствия (Brexit) будут значительными", — сказала Могерини, отвечая на соответствующий вопрос.

Она отметила, что "остающиеся 27 стран намерены приложить больше усилий к укреплению их единства и решимости работать в этом направлении".

"Я уверена, что новое правительство Франции придаст еще более значительный импульс этому вопросу, по которому Франция играет важную роль, а также Германия, Италия, Испания, которые всегда много вкладывались в этот проект. Я вижу решимость других 27 стран сделать из европейской обороны один из ключевых вопросов будущего ЕС", — заявила глава дипломатии ЕС.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года, спустя два года после официального уведомления о планах выйти из Евросоюза.