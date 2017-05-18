Защита Януковича попросит суд в Киеве направить запрос о видеоконференции

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича намерена в четверг просить Оболонский районный суд Киева направить запрос о международно-правовой помощи в органы юстиции РФ для обеспечения участия экс-главы государства в заседании по делу о госизмене в режиме видеоконференции, заявил его адвокат Виталий Сердюк.
"В Оболонский суд уже было подано заявление об обеспечении международно-правовой помощи и проведения видеоконференции, поданы также ряд документов, которые подтверждают необходимость ее проведения… Будем просить суд обратиться с соответствующим запросом в органы юстиции РФ для обеспечения участия Януковича", — заявил Сердюк журналистам.
Ранее защита Януковича направила запрос в Минюст РФ и ростовский суд с просьбой организовать видеоконференцию с судом. В среду Ростовский областной суд РФ сообщил, что не сможет обеспечить в четверг участие Януковича посредством видеоконференции, поскольку соответствующий запрос не поступал из украинского суда.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.