Защита Януковича попросит суд в Киеве направить запрос о видеоконференции

Бывший президент Украины Виктор Янукович в Ростовском областном суде, где он дает показания по видеосвязи в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года

Бывший президент Украины Виктор Янукович в Ростовском областном суде, где он дает показания по видеосвязи в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича намерена в четверг просить Оболонский районный суд Киева направить запрос о международно-правовой помощи в органы юстиции РФ для обеспечения участия экс-главы государства в заседании по делу о госизмене в режиме видеоконференции, заявил его адвокат Виталий Сердюк.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Коллегия судей предоставила бывшему президенту возможность принимать участие в процессе в режиме видеоконференции. Киевский суд сообщил, что готов организовать видеоконференцию с ростовским судом. При этом в пресс-службе суда заявили РИА Новости, что для видеоконференции нет необходимости направлять какие-либо запросы в РФ. В то же время защита Януковича настаивает на таком запросе. Накануне ростовский суд заявил о готовности организовать видеоконференцию с киевом, если украинский суд направит соответствующий запрос. В четверг Оболонский районный суд продолжит предварительное заседание по делу Януковича, на этом заседании ожидается общение с экс-президентом по видеосвязи.

"В Оболонский суд уже было подано заявление об обеспечении международно-правовой помощи и проведения видеоконференции, поданы также ряд документов, которые подтверждают необходимость ее проведения… Будем просить суд обратиться с соответствующим запросом в органы юстиции РФ для обеспечения участия Януковича", — заявил Сердюк журналистам.

Он выразил надежду, что в случае направления киевским судом такого запроса видеоконференция будет организована "в самые короткие сроки". Сердюк также заявил, что Янукович находится в Ростове и готов принимать участие в такой видеоконференции.

Ранее защита Януковича направила запрос в Минюст РФ и ростовский суд с просьбой организовать видеоконференцию с судом. В среду Ростовский областной суд РФ сообщил, что не сможет обеспечить в четверг участие Януковича посредством видеоконференции, поскольку соответствующий запрос не поступал из украинского суда.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.