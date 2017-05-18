Премьер Грузии назвал визит делегации в США плодотворным

ТБИЛИСИ, 18 мая — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Представители грузинской делегации в ходе недавнего визита в США получили "четкие послания" с точки зрения углубления двусторонних стратегических отношений, заявил в четверг премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
"Состоялись встречи с новой администрацией на высоком уровне. Были рассмотрены важные вопросы, и мы получили четкие послания с точки зрения поддержки территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также об углублении сотрудничества в стратегическом направлении, что является для нас наиважнейшим", — заявил Квирикашвили на правительственном заседании.
По словам премьера, "визит был плодотворным". Глава правительства поблагодарил МИД за тщательную подготовку этого визита.