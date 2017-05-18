Первые американские гаубицы доставят в Индию в ближайшие дни

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мая — РИА Новости. Первая партия буксируемых 155-миллиметровых гаубиц M777 по контракту с США будет доставлена в Индию в ближайшие дни, передает телеканал NDTV.

"В рамках исполнения зарубежного военного контракта США с Индией по 145 легким гаубицам M777, мы рады подтвердить, что первые две вооруженные системы прибудут в Индию с опережением графика на этих выходных", — приводит телеканал заявление представителя британской компании-производителя BAE Systems, выполняющей многочисленные контракты для Пентагона. Ранее планировалось, что поставки начнутся в июне.

Это станет первой поставкой гаубиц для нужд индийской армии за последние 30 лет – со времен скандала с подкупом индийских чиновников шведским концерном Bofors в ходе тендера на закупку 155-мм гаубиц в 1980 годах. Тот скандал стал решающим фактором в поражении партии Индийский национальный конгресс на выборах и ухода с поста премьер-министра Раджива Ганди. Примечательно, что компания-фигурант скандала Bofors в настоящее время входит в группу BAE Systems.

Договор о поставках гаубиц был подписан в конце ноября прошлого года. По контракту, Индия закупит у США 145 буксируемых гаубиц M777, 120 из них будут собраны совместно BAE Systems и индийским концерном Mahindra в Индии по программе "Делай в Индии". Сумма сделки составляет около 737 миллионов долларов с офсетными обязательствами на 30% — это предполагает обратные инвестиции США в экономику государства-импортера (Индии) на соответствующую сумму от общей суммы контракта. Основная часть поставок придется на период 2019-2021 года, когда каждый месяц будет производиться по пять гаубиц.

Как отмечают местные СМИ, со времен скандала вокруг контракта с Bofors процесс закупок 155-мм гаубиц для армии остановился. Армия активно лоббировала в правительстве закупку новых систем, но процесс пробуксовывал в последние десять лет из-за новых скандалов и недовольством военных имеющимися на рынке предложениями. Закупаемые гаубицы M777 будут использоваться на северо-востоке страны, в районе границы с Китаем, отмечают индийские СМИ.