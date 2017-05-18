Турция при угрозе будет действовать против курдов без учета мнения США

АНКАРА, 18 мая — РИА Новости. Анкара оставляет за собой право принять в одностороннем порядке ответные меры против сил самообороны сирийских курдов (YPG) в случае нападения с их стороны без учета мнения других стран, заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"Мы четко сказали им (США) следующее: если будут нападения со стороны YPG на Турцию, то мы будем действовать, не спрашивая никого", — заявил Эрдоган турецким журналистам, выступая в посольстве США в Вашингтоне. Его цитирует газета Sabah.
По его словам, Турция не будет участвовать в операции по освобождению сирийской Ракки от ИГ, так как США приняли решение об участии в ней YPG. "Мы сказали им, что не рассматриваем сотрудничество с террористической группировкой в Ракке как здравое решение… Считаю, что они (США) будут стучать в нашу дверь по вопросу Сирии", — отметил Эрдоган.
Он добавил, что Турция сохранит свое присутствие в Сирии и Ираке.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.