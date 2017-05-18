СМИ назвали главных фигурантов дела о "вмешательстве" России в выборы США

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн и экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт являются ключевыми фигурантами расследования "вмешательства" России в ход президентских выборов, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По данным источников телеканала, в ходе расследования за последние полгода власти запрашивали многочисленные документы, связанные с экс-сотрудниками штаба Трампа. Более того, они отмечают, что для выявления возможных связей Флинна и Манафорта с РФ неоднократно направлялись повестки в суд.

Сообщается, что и Флинна, и Манафорта рассматривают в качестве фигурантов уголовного расследования, несмотря на то что их адвокаты отрицают вину подопечных.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".