В Армении открылось первое заседание парламента нового созыва

ЕРЕВАН, 18 мая – РИА Новости. Первое заседание Национального собрания (парламента) Армении нового, шестого созыва открылось в четверг в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.

На заседании присутствуют президент страны Серж Саргсян, католикос всех армян Гарегин II, члены правительства. Председательствует на первой сессии старейший по возрасту депутат — 72-летний представитель курдской общины Князь Гасанов. "Сегодня для меня радостный, почетный и ответственный день. Выражаю благодарность армянскому народу, руководству страны в лице президента Сержа Саргсяна за представленность нацменьшинств в законодательном органе", — сказал Гасанов и объявил заседание открытым.

В среду две крупнейшие фракции — правящей Республиканской партии Армении и блока "Царукян" — разделили между собой все руководящие посты нового парламента. На заседании Национального собрания в четверг решения партийных органов должны быть формально одобрены.

На пост спикера РПА выдвинула кандидатуру 70-летнего профессора медицины Ара Баблояна, на должности вице-спикеров — бывшего министра юстиции Арпине Ованнисян и Шармазанова, который был заместителем председателя парламента с 2011 года, совмещая работу в законодательном органе с деятельностью пресс-секретаря партии. Ожидается, что третьим вице-спикером станет представитель блока "Царукян" Микаел Мелкумян.

РПА достанутся также должности руководителей шести из девяти постоянных комиссий. Так, по словам Шармазанова, партия предложит на пост глав комиссий: по внешним связям — зампреда РПА, бывшего министра образования и науки Армена Ашотяна, по экономическим вопросам — экс-премьера Хосрова Арутюняна, по государственно-правовым вопросам — бывшего министра юстиции Грайра Товмасяна, по вопросам безопасности и внутренним делам — Корюна Наапетяна, по здравоохранению и социальным вопросам — Акопа Акопяна, по финансово-бюджетным вопросам — Гагика Минасяна. Последние трое возглавляли те же комиссии и в парламенте прежнего созыва.

Оставшиеся три комиссии, названия которых будут уточнены позднее, возглавят представители блока "Царукян" — Наира Зограбян, Вардеван Григорян и Вардан Бостанджян. Зограбян была председателем комиссии по европейской интеграции в парламенте прежнего созыва. Бывший ректор Гюмрийского педагогического университета Вардеван Григорян и профессор экономики Вардан Бостанджян членами Национального собрания прежнего созыва не были.

По итогам парламентских выборов 2 апреля РПА получила 58 мандатов из 105 (в том числе, три мандата нацменьшинств — езидской, ассирийской и курдской общин), блок "Царукян" армянского бизнесмена Гагика Царукяна — 31 (в том числе, мандат русской общины), оппозиционный блок "Елк" — девять, партия "Дашнакцутюн" — семь. Тем самым, РПА досталось требуемое конституцией стабильное большинство — как минимум 54% мандатов.