В НКР заявили о 60 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (376)

ЕРЕВАН, 18 мая — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в четверг о 60 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.

"Вооруженные силы Азербайджана 17 мая и в ночь на 18 мая нарушили режим перемирия 60 раз, произведя по армянским позициям свыше 650 выстрелов из огнестрельного оружия различного калибра", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, помимо стрелкового оружия, азербайджанские ВС на восточном направлении линии соприкосновения применили станковый противотанковый гранатомет (23 снаряда), на северо-восточном направлении – дивизионную пушку Д-44 (18 снарядов) и 82-миллимитровый миномет (четыре снаряда)