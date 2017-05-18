"Не нарушайте конституцию": госдеп осудил запрет российских СМИ на Украине

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американский госдеп раскритиковал решение Киева о блокировке российских СМИ. Вашингтон призвал украинские власти "найти способ защитить свои национальные интересы без подрыва их конституционных принципов".

Во вторник украинский президент Петр Порошенко утвердил расширенный список российских граждан и компании, в отношении которых вводятся ограничения. Среди прочего, под запретом оказались ряд российских СМИ, а также социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсы "Яндекса" и Mail.ru. Всего в перечень вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В среду указ Порошенко был опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.

Позиция госдепа

В госдепе отметили, что свобода выражения мнений является "ключевым элементом любой здоровой демократии". В ведомстве также напомнили, что этот пункт закреплен в украинской конституции.

"Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы без подрыва их конституционных принципов", — заявил представитель госдепа РИА Новости.

При этом в Вашингтоне в очередной раз обвинили российские СМИ в использовании фейковых новостей для "дестабилизации". Как и в предыдущих случаях, привести какие-либо доказательства своим утверждениям в госдепе не смогли.

"Политически мотивированная атака"

Накануне решение Киева раскритиковали и правозащитники. Так, в международной организации Human Rights Watch санкции назвали примером того, "с какой легкостью президент Порошенко пытается неправомерно контролировать общественный дискурс на Украине".

"Порошенко может попытаться оправдать этот шаг, но это циничная, политически мотивированная атака против права на доступ к информации, которая затрагивает миллионы украинцев в их личной и профессиональной жизни", — заявила исследователь HRW по Украине Таня Купер.

Правозащитники подчеркнули, что решение о санкциях является ударом по свободе слова на Украине.

Мнение Европы и НАТО

Мнение официальных лиц по поводу санкции против российских интернет-ресурсов разделились. Так, например, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд осудил действия Киева.

"Блокирование социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных веб-сайтов идет вразрез с нашим общим пониманием свободы слова и свободы средств массовой информации", — сказал он.

"Более того, такие запреты не соответствуют принципу пропорциональности", — добавил генсек.

А вот в НАТО действия украинских властей поддержали. По мнению альянса, вводя санкции, Киев пытается обеспечить свою национальную безопасность.

"Украинское правительство четко дало понять, что этот указ является вопросом безопасности, а не свободы слова", — цитирует слова представителя альянса интернет-издание "Европейская правда".

Первый иск

Решением Порошенко довольны и далеко не все украинцы. В четверг юрист Роман Лихачев подал иск в Высший административный суд, требуя признать незаконным указ.

Лихачев отметил, что не собирается мириться с "безнаказанным нарушением прав граждан".

"Дело не в "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Дело в способе ограничить свободу. Что завтра? Запретить думать?" — говорится в заявлении юриста, которое опубликовано в соцсети Facebook.

Кроме того, уже утром в среду на сайте Порошенко было размещено несколько десятков петиций с просьбой пересмотреть решение по санкциям. Их основной посыл заключается в том, что решение Киева ударит по самим украинцам.

Условия Порошенко

"Очень многие украинцы пользуются данной поисковой системой (Яндексом — ред.), которая для большинства жителей нашего государства является единственной альтернативой другим поисковым системам. Потеря доступа к Яндексу, а также к таким сервисам как Яндекс.Музыка, Яндекс.Расписания, Яндекс.Карты, Кинопоиск окажет крайне негативное влияние на каждого из нас", — говорится в одной из них.

Сам украинский президент допустил возможность отмены санкций.

"Я могу отметить, что сразу же после прекращения российской агрессии против Украины, сразу, когда последний российский солдат покинет суверенную независимую территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения", — заявил Порошенко журналистам.

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины пояснили, что Россия может использовать "Яндекс.Пробки" для наступления.

Руководитель службы по вопросам информационной безопасности СНБО Валентин Петров заявил "Укринформу", что сервисы "Яндекса" позволяют получать информацию "о состоянии путей, пропускной способности и загруженности всех дорог на территории Украины" и "планировать любое наступление".

Параллельно с запретом российских соцсетей, Киев начал "наступление" и на Facebook. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, там "также есть российские спецслужбы".

"Такие социальные сети, как Facebook, работают по прозрачным правилам, и эти правила понятны. Там также есть российские спецслужбы, которые создают фиктивные аккаунты, бросают рельсовую информацию, какую-то провокационную информацию", — заявил Турчинов сайту "24 канал".

Киев не раз бездоказательно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. Российские власти отвергают эти претензии.