"Не нарушайте конституцию": госдеп осудил запрет российских СМИ на Украине

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американский госдеп раскритиковал решение Киева о блокировке российских СМИ. Вашингтон призвал украинские власти "найти способ защитить свои национальные интересы без подрыва их конституционных принципов".
В среду указ Порошенко был опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
Позиция госдепа
В госдепе отметили, что свобода выражения мнений является "ключевым элементом любой здоровой демократии". В ведомстве также напомнили, что этот пункт закреплен в украинской конституции.
"Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы без подрыва их конституционных принципов", — заявил представитель госдепа РИА Новости.
При этом в Вашингтоне в очередной раз обвинили российские СМИ в использовании фейковых новостей для "дестабилизации". Как и в предыдущих случаях, привести какие-либо доказательства своим утверждениям в госдепе не смогли.
"Политически мотивированная атака"
"Порошенко может попытаться оправдать этот шаг, но это циничная, политически мотивированная атака против права на доступ к информации, которая затрагивает миллионы украинцев в их личной и профессиональной жизни", — заявила исследователь HRW по Украине Таня Купер.
Правозащитники подчеркнули, что решение о санкциях является ударом по свободе слова на Украине.
Мнение Европы и НАТО
Мнение официальных лиц по поводу санкции против российских интернет-ресурсов разделились. Так, например, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд осудил действия Киева.
"Более того, такие запреты не соответствуют принципу пропорциональности", — добавил генсек.
А вот в НАТО действия украинских властей поддержали. По мнению альянса, вводя санкции, Киев пытается обеспечить свою национальную безопасность.
"Украинское правительство четко дало понять, что этот указ является вопросом безопасности, а не свободы слова", — цитирует слова представителя альянса интернет-издание "Европейская правда".
Первый иск
Лихачев отметил, что не собирается мириться с "безнаказанным нарушением прав граждан".
"Дело не в "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Дело в способе ограничить свободу. Что завтра? Запретить думать?" — говорится в заявлении юриста, которое опубликовано в соцсети Facebook.
Кроме того, уже утром в среду на сайте Порошенко было размещено несколько десятков петиций с просьбой пересмотреть решение по санкциям. Их основной посыл заключается в том, что решение Киева ударит по самим украинцам.
Условия Порошенко
Сам украинский президент допустил возможность отмены санкций.
В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины пояснили, что Россия может использовать "Яндекс.Пробки" для наступления.
Руководитель службы по вопросам информационной безопасности СНБО Валентин Петров заявил "Укринформу", что сервисы "Яндекса" позволяют получать информацию "о состоянии путей, пропускной способности и загруженности всех дорог на территории Украины" и "планировать любое наступление".
36%Чтобы ограничить доступ к информации
27%Чтобы украинцам было сложнее общаться с россиянами
36.9%Чтобы досадить Москве
"Такие социальные сети, как Facebook, работают по прозрачным правилам, и эти правила понятны. Там также есть российские спецслужбы, которые создают фиктивные аккаунты, бросают рельсовую информацию, какую-то провокационную информацию", — заявил Турчинов сайту "24 канал".
Киев не раз бездоказательно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. Российские власти отвергают эти претензии.