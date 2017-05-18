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В мире

"Не нарушайте конституцию": госдеп осудил запрет российских СМИ на Украине

Сюжет:
Расширение украинских санкций против России (114)
08:2418.05.2017
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© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американский госдеп раскритиковал решение Киева о блокировке российских СМИ. Вашингтон призвал украинские власти "найти способ защитить свои национальные интересы без подрыва их конституционных принципов".

Страница социальной сети Одноклассники на экранах смартфона и планшета. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Попали" на миллиард: Киев оценил затраты на блокировку российских сайтов
Во вторник украинский президент Петр Порошенко утвердил расширенный список российских граждан и компании, в отношении которых вводятся ограничения. Среди прочего, под запретом оказались ряд российских СМИ, а также социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсы "Яндекса" и Mail.ru. Всего в перечень вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В среду указ Порошенко был опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.

Позиция госдепа

В госдепе отметили, что свобода выражения мнений является "ключевым элементом любой здоровой демократии". В ведомстве также напомнили, что этот пункт закреплен в украинской конституции.

"Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы без подрыва их конституционных принципов", — заявил представитель госдепа РИА Новости.

При этом в Вашингтоне в очередной раз обвинили российские СМИ в использовании фейковых новостей для "дестабилизации". Как и в предыдущих случаях, привести какие-либо доказательства своим утверждениям в госдепе не смогли.

"Политически мотивированная атака"

Навигатор в телефоне. Архивное фото
© РИА Новости
Киев испугался, что "Яндекс.Пробки" используют для планирования наступления
Накануне решение Киева раскритиковали и правозащитники. Так, в международной организации Human Rights Watch санкции назвали примером того, "с какой легкостью президент Порошенко пытается неправомерно контролировать общественный дискурс на Украине".

"Порошенко может попытаться оправдать этот шаг, но это циничная, политически мотивированная атака против права на доступ к информации, которая затрагивает миллионы украинцев в их личной и профессиональной жизни", — заявила исследователь HRW по Украине Таня Купер.

Правозащитники подчеркнули, что решение о санкциях является ударом по свободе слова на Украине.

Мнение Европы и НАТО

Мнение официальных лиц по поводу санкции против российских интернет-ресурсов разделились. Так, например, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд осудил действия Киева.

ВКонтакте. Архивное фото
© РИА Новости
В соцсетях пригрозили Порошенко "третьим Майданом" за запрет "ВКонтакте"
"Блокирование социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных веб-сайтов идет вразрез с нашим общим пониманием свободы слова и свободы средств массовой информации", — сказал он.

"Более того, такие запреты не соответствуют принципу пропорциональности", — добавил генсек.

А вот в НАТО действия украинских властей поддержали. По мнению альянса, вводя санкции, Киев пытается обеспечить свою национальную безопасность.

"Украинское правительство четко дало понять, что этот указ является вопросом безопасности, а не свободы слова", — цитирует слова представителя альянса интернет-издание "Европейская правда".

Первый иск

Флаги у Киевской городской администрации. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Киев не обсуждал с бизнесом санкции против РФ ради "элемента неожиданности"
Решением Порошенко довольны и далеко не все украинцы. В четверг юрист Роман Лихачев подал иск в Высший административный суд, требуя признать незаконным указ.

Лихачев отметил, что не собирается мириться с "безнаказанным нарушением прав граждан".

"Дело не в "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Дело в способе ограничить свободу. Что завтра? Запретить думать?" — говорится в заявлении юриста, которое опубликовано в соцсети Facebook.

Кроме того, уже утром в среду на сайте Порошенко было размещено несколько десятков петиций с просьбой пересмотреть решение по санкциям. Их основной посыл заключается в том, что решение Киева ударит по самим украинцам.

Рабочий стол редактора
© Fotolia / lenetsnikolai
Мнение: Порошенко не пошел бы на санкции против СМИ РФ без поддержки извне
"Очень многие украинцы пользуются данной поисковой системой (Яндексом — ред.), которая для большинства жителей нашего государства является единственной альтернативой другим поисковым системам. Потеря доступа к Яндексу, а также к таким сервисам как Яндекс.Музыка, Яндекс.Расписания, Яндекс.Карты, Кинопоиск окажет крайне негативное влияние на каждого из нас", — говорится в одной из них.

Условия Порошенко

Сам украинский президент допустил возможность отмены санкций.

Страница социальной сети Вконтакте на экране смартфона. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Украинцы побили рекорд посещаемости "ВКонтакте" после решения о блокировке
"Я могу отметить, что сразу же после прекращения российской агрессии против Украины, сразу, когда последний российский солдат покинет суверенную независимую территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения", — заявил Порошенко журналистам.

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины пояснили, что Россия может использовать "Яндекс.Пробки" для наступления.

Руководитель службы по вопросам информационной безопасности СНБО Валентин Петров заявил "Укринформу", что сервисы "Яндекса" позволяют получать информацию "о состоянии путей, пропускной способности и загруженности всех дорог на территории Украины" и "планировать любое наступление".

Зачем Киеву блокировать российские соцсети?
Результаты
Зачем Киеву блокировать российские соцсети?

  • 36%

    Чтобы ограничить доступ к информации

  • 27%

    Чтобы украинцам было сложнее общаться с россиянами

  • 36.9%

    Чтобы досадить Москве
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Параллельно с запретом российских соцсетей, Киев начал "наступление" и на Facebook. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, там "также есть российские спецслужбы".

"Такие социальные сети, как Facebook, работают по прозрачным правилам, и эти правила понятны. Там также есть российские спецслужбы, которые создают фиктивные аккаунты, бросают рельсовую информацию, какую-то провокационную информацию", — заявил Турчинов сайту "24 канал".

Киев не раз бездоказательно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. Российские власти отвергают эти претензии.

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