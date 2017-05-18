Токио отследит влияние морского маршрута между Россией и КНДР

ТОКИО, 18 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Япония будет внимательно отслеживать возможное влияние запуска пассажирского морского маршрута между северокорейским Раджином и российским Владивостоком на усилия международного сообщества по разрешению ядерной проблемы КНДР.

"Мы будем пристально следить за тем, как действия России отразятся на усилиях международного сообщества", — заявил в ходе пресс-конференции генеральный представитель японского правительства Ёсихидэ Суга в ответ на вопрос о позиции Токио по началу морского пассажирского сообщения между городами РФ и КНДР.

Суга также отметил, что японское правительство решило сообщить российским коллегам свое видение по данному вопросу по дипломатическим каналам. В то же время, подчеркнул генсек, власти Японии намерены "тесно сотрудничать с Россией и другими странами" для разрешения северокорейской ядерной проблемы.

Ранее в четверг в Приморье прибыл первый рейс грузопассажирского теплохода по новому регулярному маршруту между северокорейским Раджином и Владивостоком с представителями китайских туркомпаний на борту. Ранее между КНДР и РФ пассажирские суда не ходили.

Северокорейский город Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получил статус особой экономической зоны и "особого города", что подразумевает возможности свободного ведения бизнеса. Теперь на линии ходит грузопассажирское судно Man Gyong Bong. Согласно данным на сайте перевозчика, стоимость пассажирского места в зависимости от вида каюты составляет от 600 до 750 юаней (около 5000-6000 рублей). По утвержденному до конца июня расписанию, теплоход будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока — каждую пятницу.

По данным гендиректора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Владимира Баранова, в первое время планируется перевозить в Россию китайских туристов из Хуньчуня (КНР), российских туристов в Раджин и северокорейских рабочих в Россию и обратно на родину. Судно имеет три сухих трюма общей вместимостью 1,5 тысячи тонн груза.