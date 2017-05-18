СМИ: США не станут запрещать провозить электронику на авиарейсах из Европы

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Власти США и ЕС отказались от идеи запретить пронос ноутбуков и планшетов в салон самолета на авиарейсах из стран Европы в Штаты, сообщает телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на европейского чиновника.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность распространения запрета на пронос ноутбуков на рейсы, следующие в Америку из некоторых европейских стран.

Решение было принято в ходе переговоров, посвященных угрозам авиационной безопасности, которые, по данным источника, продлились около четырех часов. О деталях этой встречи не сообщается.

Ранее США ввели запрет на пронос на борт авиарейсов в США электроники крупнее сотовых телефонов и смартфонов (исключение составляют медицинские устройства). Запрет касается десяти аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, он вступил в силу 25 марта. Позже Великобритания объявила о введении аналогичного запрета в самолетах, следующих в Британию из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.