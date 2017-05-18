Бразильский депутат представил запрос об импичменте президента Темера

МЕХИКО, 18 мая — РИА Новости. Бразильский депутат Алессандру Молон представил в среду официальный запрос главе парламента о начале импичмента президента страны Мишела Темера.

Как передает канал Telesur , запрос подан в связи с опубликованной порталом Globo аудиозаписью разговора якобы Темера, в ходе которой он дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Сам Темер отвергает обвинения в свой адрес.

В случае если запрос депутата получит дальнейшее развитие, пост временного исполняющего обязанности главы государства на срок до 90 дней должен занять глава палаты депутатов бразильского парламента, после чего должны состояться выборы президента, причем не прямые, а через голосование парламентариев. При этом всенародные выборы президента страны намечены на 2018 год.