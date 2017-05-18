СМИ: Трамп готов договариваться с КНДР при соблюдении ряда условий

ТОКИО, 18 мая — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Президент США Дональд Трамп заявил в беседе со специальным представителем президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина — Хон Сок Хёном — о готовности добиваться мира на Корейском полуострове путем достижения договоренности с КНДР при соблюдении "определенных условий", но не намерен "вести переговоры ради переговоров", сообщает агентство Ренхап.

Встреча, которая длилась около 15 минут в присутствии вице-президента Майка Пенса, советника Трампа по национальной безопасности Герберта МакМастера и советника Джареда Кушнера, стала первой между главой США и представителями южнокорейской администрации после вступления Мун Чжэ Ина в должность президента Южной Кореи.

"Президент Трамп говорил о санкциях в отношении КНДР и о своих сотруднических отношениях с Китаем. Он также заявил, что надеется на тесное взаимодействие с президентом Мун (Чжэ Ином) по разрешению ядерной проблемы КНДР и для достижения результатов", — цитирует агентство слова Хон Сок Хёна.

"Несмотря на наличие режима давления и санкций (на КНДР), он (Дональд Трамп) выразил готовность добиться мира путем достижения договоренности (с КНДР) при соблюдении определенных условий. В то же время он заявил, что не намерен вести переговоры ради самих переговоров, но намерен вести переговоры, которые дадут результат", — подчеркнул южнокорейский дипломат.

В ходе встречи Хон Сок Хён передал Дональду Трампу письмо от главы Южной Кореи с благодарностью за приглашение Мун Чжэ Ина в Вашингтон. Кроме этого, он также кратко обсудил с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером вопросы размещения американской системы ПРО THAAD на Корейском полуострове.

Правительства Южной Кореи и США достигли 16 мая предварительной договоренности о проведении встречи на высшем уровне между главами государств в конце июня в Вашингтоне. Основными темами обсуждения должны стать ядерная проблема КНДР, зона свободной торговли и размещение системы американской ПРО THAAD на Корейском полуострове.