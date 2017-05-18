В Египте планируют взять под контроль рост населения страны

КАИР, 18 мая — РИА Новости. Правительство Египта приступает к изучению программы контроля над рождаемостью, заявил президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси в среду в интервью главным редакторам ведущих СМИ страны.

"Правительство приступает к изучению программ, исследований и законов для контроля роста населения, после того как число ежегодно рождаемых достигло двух с половиной миллионов человек", — цитирует слова египетского лидера портал газеты "Аль-Ахбар".

По словам египетского президента, такой "темп прироста населения в три раза выше, чем в Китае".

Ранее премьер-министр Египта Шериф Исмаил призвал семейные пары ограничиться рождением двух детей для преодоления экономического кризиса. По его словам, одной из основных проблем, с которыми столкнулась страна после "революции 25 января" (массовые протесты в 2011 году, приведшие к отставке президента Хосни Мубарака), стал рост населения при ограниченности сельскохозяйственных земель. Это, как отметил Исмаил, "негативно влияет на бюджет страны, увеличивая долю импорта для покрытия потребностей в продовольствии".

Ранее эксперт египетского Национального совета по вопросам населения Тарик Тауфик заявил, что численность жителей Египта к 2030 году может составить 140 миллионов человек.

В настоящий момент, по данным Центрального агентства мобилизации Египта, численность населения страны составляет 93 миллиона человек. Население арабской республики увеличилось в два раза с 1984 года и в три — с 1966 года.

По словам министра социальной солидарности Египта Гады Вали, цитируемой изданием "аль-Масри аль-Яум", "до 26% египтян живут за чертой бедности".