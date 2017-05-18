СМИ: Флинн был назначен советником Трампа, будучи фигурантом расследования

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Майкл Флинн был назначен в январе советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, несмотря на то, что переходному штабу Трампа было известно о расследовании в отношении Флинна за лоббистскую деятельность, пишет газета New York Times.

Флинн 4 января проинформировал переходный штаб Трампа о том, что против него ведется федеральное расследование за работу лоббистом от имени правительства Турции, пишет газета. Тем не менее, Трамп назначил Флинна своим советником.

Флинн вновь оказался в центре внимания на этой неделе, когда в New York Times появились утечки со ссылкой на уволенного Трампом экс-директора ФБР Джеймса Коми. По заявлению Коми, Трамп предполагал ему "выбросить из головы" расследование в отношении Флинна.

По данным СМИ, Флинн является также фигурантом расследования "вмешательства России в выборы" и "связей Трампа с Россией" — наличие подобных связей опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн в 2012–2014 годах занимал должность начальника Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Флинн ушел в отставку на фоне обвинений, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.