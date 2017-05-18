ФРГ попросил у США поддержки в споре с Турцией по поводу базы "Инджирлик"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль попросил у США поддержки в споре с Турцией по поводу военной базы "Инджирлик" в ходе встречи со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном, передает агентство Рейтер.

Ранее стало известно, что Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы "Инджирлик" в Турции в соседние страны.

"Мы снова попросили у американцев поддержки в переговорах с Турцией… Для партнеров по НАТО немыслимо, что мы оказываем давление друг на друга", — приводит агентство заявление Габриэля, сделанное после встречи.

Турция является ключевой страной-членом НАТО на Ближнем Востоке. Турецкая авиабаза "Инджирлик" является одной из основных баз США и НАТО в регионе. По информации из открытых источников, на ней хранится ядерное оружие. В "Инджирлик" базируются самолеты стран международной коалиции во главе с США, участвующей в воздушной операции против террористической организации "Исламское государство*.

В операции коалиции против ИГ* немецкие военные специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки AWACS НАТО. Берлин также оказывает поддержку при помощи шести самолетов-разведчиков Tornado, которые дислоцированы на базе альянса "Инджирлик" в Турции. Tornado совершают разведывательные миссии в воздушном пространстве над Сирией почти ежедневно. Мандат бундесвера в сирийской операции не предполагает участия в наземных операциях.

*Террористическая организация, запрещенная в России.