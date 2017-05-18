ФРГ попросил у США поддержки в споре с Турцией по поводу базы "Инджирлик"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль попросил у США поддержки в споре с Турцией по поводу военной базы "Инджирлик" в ходе встречи со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном, передает агентство Рейтер.
"Мы снова попросили у американцев поддержки в переговорах с Турцией… Для партнеров по НАТО немыслимо, что мы оказываем давление друг на друга", — приводит агентство заявление Габриэля, сделанное после встречи.
В операции коалиции против ИГ* немецкие военные специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки AWACS НАТО. Берлин также оказывает поддержку при помощи шести самолетов-разведчиков Tornado, которые дислоцированы на базе альянса "Инджирлик" в Турции. Tornado совершают разведывательные миссии в воздушном пространстве над Сирией почти ежедневно. Мандат бундесвера в сирийской операции не предполагает участия в наземных операциях.
*Террористическая организация, запрещенная в России.