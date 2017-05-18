Канада поддерживает введение санкций против российских чиновников

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Правительство Канады поддерживает введение санкций против официальных лиц из России и других стран, которые могут быть причастны к нарушению прав человека, на основании закона, подобного "акту Магнитского" в США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра иностранных дел Канады Христю Фриланд.
"Наше правительство поддерживает расширение границ, в рамках которых могут вводиться санкционные меры, с тем, чтобы включить в них дела, связанные с серьезными нарушениями прав человека и коррупции за рубежом", — сказала министр, отметив интерес в мире к "делу Магнитского".
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.