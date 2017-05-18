Призывы демократов к импичменту Трампа нерациональны, считает Маккейн

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что призывы представителей демократической партии к импичменту президента США Дональда Трампа не являются рациональными.
"Я не думаю, что много людей воспринимают это всерьез. Каждый день мы удивляемся какому-либо другому переплетению и повороту данного вопроса, так что я могу только ответить (на вопрос об импичменте) в данный конкретный момент, и сейчас я не считаю это рациональным подходом", — цитирует издание Washington Examiner слова Маккейна.New York Times выступила во вторник с утверждением, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, Белый дом это отрицает. За день до этой публикации издание Washington Post рассказало, что Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время их встречи в Вашингтоне сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке ИГ. В Белом доме назвали публикацию лживой.