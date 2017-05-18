Призывы демократов к импичменту Трампа нерациональны, считает Маккейн

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что призывы представителей демократической партии к импичменту президента США Дональда Трампа не являются рациональными.

"Я не думаю, что много людей воспринимают это всерьез. Каждый день мы удивляемся какому-либо другому переплетению и повороту данного вопроса, так что я могу только ответить (на вопрос об импичменте) в данный конкретный момент, и сейчас я не считаю это рациональным подходом", — цитирует издание Washington Examiner слова Маккейна.