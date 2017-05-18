UNICEF рассказал о поиске убежища детьми-беженцами в 2015-2016 годах

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Детский фонд ООН (UNICEF) сообщил, что в 2015-2016 годах около 300 тысяч детей без сопровождения и отдельно от родителей перемещались в другие страны, чтобы найти там убежище, говорится в заявлении организации.
"В целом за 2015-2016 год было зафиксировано по меньшей мере 300 тысяч детей без сопровождения и разлученных с родителями в 80 странах мира, что на 66 тысяч больше, чем за 2010-2011 год", — сообщила организация.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.