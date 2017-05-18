UNICEF рассказал о поиске убежища детьми-беженцами в 2015-2016 годах

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Детский фонд ООН (UNICEF) сообщил, что в 2015-2016 годах около 300 тысяч детей без сопровождения и отдельно от родителей перемещались в другие страны, чтобы найти там убежище, говорится в заявлении организации.

В своем новом докладе организация подчеркнула, что число детей, ставших беженцами и мигрантами и путешествующими в одиночку, увеличилось в пять раз с 2010 года и достигло рекордного значения.

"В целом за 2015-2016 год было зафиксировано по меньшей мере 300 тысяч детей без сопровождения и разлученных с родителями в 80 странах мира, что на 66 тысяч больше, чем за 2010-2011 год", — сообщила организация.

За два года, которые охватывает доклад организации, около 170 тысяч детей пытались найти убежище в Европе. Кроме того, родители не сопровождали около 92% мальчиков и девочек, прибывших в Италию на лодке в 2016 году и начале 2017 года. Это были дети, в основном, из африканских стран, таких как Эритрея, Гамбия, Нигерия, Египет и Гвинея.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.