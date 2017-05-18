В США одобрили переименование перекрестка у посольства РФ в площадь Немцова

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Комитет сената США по внутренней безопасности и правительственным делам одобрил в среду законопроект, который предполагает переименование перекрестка перед посольством России в Вашингтоне в площадь Бориса Немцова, говорится в сообщении на сайте комитета.

Чтобы законопроект стал законом, он должен быть одобрен голосованиями сената и палаты представителей, а также подписан президентом США.

Цель законопроекта, который спонсировал сенатор Марко Рубио, в том, чтобы официальный адрес посольства России в Вашингтоне изменился, и в нем значилось "площадь Немцова". Аналогичный шаг был предпринят в советское время, когда небольшое пространство перед резиденцией посла СССР в США переименовали в площадь Сахарова в честь академика и диссидента Андрея Сахарова.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.