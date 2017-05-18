Посольство Турции в США нашло виновников в организации стычки в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Посольство Турции в США утверждает, что столкновения возле резиденции посла в Вашингтоне спровоцировала группа людей, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), говорится в заявлении дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В турецкой дипмиссии также сообщили, что "турецко-американские граждане реагировали в порядке самообороны, и один из них получил серьезные ранения".
"Насилие и раны стали результатом этой непродуманной, провокационной демонстрации. Мы надеемся, что в будущем будут предприняты надлежащие меры для того, чтобы подобные провокационные акции, наносящие ущерб и насилие, не происходили", — подчеркивается в комментарии посольства.
Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс призвал привлечь к ответственности членов службы безопасности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые, по его словам, участвовали в драке с протестующими возле резиденции турецкого посла в Вашингтоне.