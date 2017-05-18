Посольство Турции в США нашло виновников в организации стычки в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Посольство Турции в США утверждает, что столкновения возле резиденции посла в Вашингтоне спровоцировала группа людей, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), говорится в заявлении дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Группы, связанные с РПК, которую США и Турция объявили террористической организацией, собрались вчера без разрешения в непосредственной близости от резиденции посла в то время, когда там находился президент (Турции Реджеп Тайип Эрдоган). Демонстранты начали агрессивно провоцировать турецко-американских граждан, которые мирно собрались, чтобы поприветствовать президента", — отмечается в заявлении посольства.

В турецкой дипмиссии также сообщили, что "турецко-американские граждане реагировали в порядке самообороны, и один из них получил серьезные ранения".

"Насилие и раны стали результатом этой непродуманной, провокационной демонстрации. Мы надеемся, что в будущем будут предприняты надлежащие меры для того, чтобы подобные провокационные акции, наносящие ущерб и насилие, не происходили", — подчеркивается в комментарии посольства.

Столкновения произошли во вторник в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции. Протесты были приурочены к визиту Эрдогана в США. По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом. В среду официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США обеспокоены столкновениями сторонников и противников президента Турции в Вашингтоне. По ее словам, США уважают право активистов на мирный протест.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс призвал привлечь к ответственности членов службы безопасности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые, по его словам, участвовали в драке с протестующими возле резиденции турецкого посла в Вашингтоне.