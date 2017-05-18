Американского контр-адмирала осудили по делу "Толстого Леонарда"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Суд США приговорил американского контр-адмирала Роберта Гилбо к полутора годам тюрьмы за дачу ложных показаний по поводу своих связей с иностранным поставщиком.

"Контр-адмирал ВМС США сегодня был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за ложь следователям с целью скрыть свои незаконные отношения с Леонардом Гленом Фрэнсисом, владельцем Glenn Defense Marine Asia (GDMA), иностранным военным поставщиком в центре крупного коррупционного и мошеннического скандала", — говорится в пресс-релизе министерства юстиции США.

В результате расследования дела о хищении средств, которое называют "Fat Leonard" ("Толстый Леонард") по имени главного фигуранта, на данный момент выдвинуты обвинения против 20 действующих и бывших служащих ВМС США

Малайзийский бизнесмен Фрэнсис сознался, что давал взятки американским военным, которые исчислялись миллионами долларов, для того, чтобы получить как можно больше оборонных контрактов в Азии.

Это расследование стало крупнейшим из всех, где фигурировали представители ВМС. По данным военного источника, под следствие попали до 200 человек, 30 из них являются адмиралами ВМС США.