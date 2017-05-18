Украинский юрист подал в суд на Порошенко

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Украинский юрист Роман Лихачев подал исковое заявление в Высший административный суд с требованием признать незаконным указ президента Петра Порошенко о запрете доступа к российским сайтам "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и Mail.Ru. Копия иска доступна на странице юриста в Facebook.

Лихачев, комментируя свои действия, отметил, что не собирается мириться с "безнаказанным нарушением прав граждан”.

"Дело не в "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Дело в способе ограничить свободу. Что завтра? Запретить думать?", — пишет юрист на своей Facebook-странице.

Указ президента Украины Петра Порошенко, который утверждает решение СНБО о продлении и расширении антироссийских санкций, обнародовали в минувший вторник. Под санкции попал целый ряд российских СМИ. Кроме того, украинцам запретили доступ к социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.