СМИ: в ЕП надеется, что Макрон поймет важность позитивного диалога с РФ

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Депутат Европарламента от Франции, бывший советник Марин Ле Пен по внешней политике Эмерик Шопрад выразил надежду, что новый президент Франции Эммануэль Макрон поймет, что стране необходимо вести позитивный диалог с Россией.
Шопрад также выразил надежду, что Макрон увидит наличие общих интересов у РФ и Евросоюза, по крайней мере в борьбе против терроризма.
"Это стало бы отличным началом на пути снятия ограничений. Для того чтобы полноценно бороться с терроризмом в нашем сложном многополярном мире, Россия должна стать нашим близким партнером", — заключил он.
Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.