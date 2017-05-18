СМИ: в ЕП надеется, что Макрон поймет важность позитивного диалога с РФ

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Депутат Европарламента от Франции, бывший советник Марин Ле Пен по внешней политике Эмерик Шопрад выразил надежду, что новый президент Франции Эммануэль Макрон поймет, что стране необходимо вести позитивный диалог с Россией.

"Надеюсь, Макрон поймет, что Франции необходимо выстраивать позитивный диалог с Россией. Помимо этого, стране следует выступать апологетом многополярного мира. Пятая республика традиционно придерживается курса сбалансированной внешней политики, но никак не американского неоконсерватизма. И я надеюсь, что новый президент не будет поддаваться влиянию советников, выступающих за конфронтацию", — сказал политик в интервью газете " Известия ".

Шопрад также выразил надежду, что Макрон увидит наличие общих интересов у РФ и Евросоюза, по крайней мере в борьбе против терроризма.

Политик добавил, что если избранный президент Франции является настоящим лидером, то он попробует перезапустить отношения с Россией. Также Шопрад считает, что необходимо убедить канцлера Германии Ангелу Меркель отметить санкции и возобновить сотрудничество РФ и ЕС.

"Это стало бы отличным началом на пути снятия ограничений. Для того чтобы полноценно бороться с терроризмом в нашем сложном многополярном мире, Россия должна стать нашим близким партнером", — заключил он.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.