СМИ: король Нидерландов тайно работает пилотом одной из авиакомпаний

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Король Нидерландов Виллем-Александр признался, что регулярно работает пилотом на пассажирских авиалиниях, оставаясь при этом инкогнито, сообщает BBC.

KLM

Cityhopper

Монарх дважды в месяц исполнял обязанности второго пилота на рейсах компании, обслуживающей в основном европейские страны. Садясь за штурвал, король не называл своего имени, обращаясь к пассажирам по громкой связи. Однако некоторые пассажиры все же узнавали голос высокопоставленной особы.

Виллем-Александр, как сообщает BBC со ссылкой на газету De Telegraaf, ближайшим летом собирается повысить свою квалификацию и переучиться с лайнера Fokker 70 на более крупный самолет семейства Boeing 737.