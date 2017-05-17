США
18.0518 мая00:14МСК
USD56.74+0.48
EUR62.96+0.92
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В МИД назвали абсурдом публикации о встрече Лаврова и Трампа

23:4417.05.2017
(обновлено: 23:51 17.05.2017)
01601
© Official White House Photo by Shealah CraigheadВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Official White House Photo by Shealah Craighead

МАДРИД, 17 мая – РИА Новости. Публикация газеты Washington Post о якобы имевшей место передаче президентом США Дональдом Трампом российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову "секретной информации" настолько абсурдна, что ее невозможно комментировать, заявила журналистам российских СМИ в Мадриде в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России
Тиллерсон прокомментировал слухи о том, что Лавров мог установить "жучки"

В понедельник газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Трамп во время встречи с Лавровым рассказал некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" по запрещенной в РФ и других странах террористической группировке "Исламское государство" (ИГ*).

Во вторник советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал сообщения СМИ лживыми. По его словам, Трамп и Лавров обсуждали общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации, но не обсуждали источники или методы разведки, при этом не раскрывались военные операции, о которых не было бы известно публично. До этого ряд ведущих СМИ США всерьез обсуждал, могли ли российский министр и посол в ходе посещения Белого дома установить там прослушивающую аппаратуру.

Президент РФ Владимир Путин во время совместной с председателем Совета министров Италии Паоло Джентилони пресс-конференции по итогам встречи в Сочи. 17 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Секретов нет: Путин готов передать в сенат запись беседы Трампа и Лаврова

"Последние истории, которые были раскручены вокруг российско-американских контактов, они настолько абсурдны, что еще пару лет назад такое сложно было вообразить. Сегодня это информационная реальность, с которой мы сталкиваемся. Ее даже комментировать невозможно. Комментировать абсурд – самим скатываться на уровень абсурда. Но и не комментировать тоже нельзя. Это значило бы давать зеленый свет этим фейковым новостям", — сказала дипломат.

По ее словам, американские СМИ даже не скрывают, что подчиняются политическим и финансовым группировкам и кланам и обслуживают их интересы.

Официальный представитель МИД считает, что американские СМИ отказывают большое влияние на европейские СМИ, в том числе испанские. Захарова привела пример, что испанский журналист, которому она давала интервью в Мадриде, ссылался на американские источники, "которые ничем не подтверждены и которые, как правило, затем опровергаются". "Но, к сожалению, свое черное дело они делают – сеют хаос в мировом информационном пространстве. Это и называется дезинформацией", — добавила она.

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин об обвинениях в адрес Трампа: в США растет "политическая шизофрения"

Феномен распространения "фейковых новостей" сложился в последние годы, сказала представитель МИД. "Вопреки сложившимся традициям, когда традиционные СМИ годами накапливали свой авторитет и защищали его путем проверки фактов, сейчас доминирует совершенно другой подход – использование не то что непроверенной информации, а заведомо недостоверной с целью формирования определенного предвзятого подхода. Западные СМИ – впереди стоят американские – допустили то, чего они никогда не должны допускать: позволили использовать себя в политической борьбе", — сказала дипломат.

Она рассказала, что за два месяца существования на официальном сайте министерства иностранных дел РФ рубрики, в которой публикуются фейковые новости о России из зарубежной прессы, "накопилась большая коллекция подборок такой информации". "Испанские СМИ не находятся в числе передовиков, но проблема в том, что очень много цитируется из американских СМИ. Американский мейнстрим является смыслообразующим в медийном пространстве европейских СМИ. К сожалению, музыку заказывают американские медиа", — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© Official White House Photo by Shealah Craighead
В Кремле отреагировали на скандал вокруг встречи Трампа с Лавровым

В ходе поездки в Мадрид дипломат встретилась со своей испанской коллегой, главой информационного департамента МИД Испании, с которой обсудила практические вопросы взаимодействия информационных департаментов министерств иностранных дел двух стран, подходы к ряду международных вопросов в информационном контексте, возможности противодействия распространению недостоверной информации.

"Мы подумали вместе, как можно было бы этому злу XXI века противостоять. Мы поделились нашим опытом, рассказали о создании соответствующего раздела на сайте МИД. Испанские коллеги сказали, что также страдают во многом от недостоверной информации. Мы согласились, что это наносит большой ущерб сотрудничеству в общемировом масштабе, доверию людей к традиционным СМИ, и что, конечно, нужно вырабатывать какие-то механизмы, которые не давали бы распространяться "лжеинформации". Мы были приятно удивлены тем радушием, открытости, партнерской атмосфере, которые создали наши испанские коллеги", — заявила представитель МИД РФ.

Кроме того, она добавила, что Москва готова оказать необходимое содействие испанской стороне в информационном сопровождении визита главы МИД Испании Альфонсо Дастиса в Москву, который состоится в начале июня.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена