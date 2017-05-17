В МИД заявили, что НАТО следует заняться борьбой с терроризмом

МАДРИД, 17 мая – РИА Новости. НАТО следует заняться вопросами борьбы с терроризмом, вместо того чтобы усиливать военное присутствие на границе с Россией, пока же ни один антитеррористический план альянса не сработал, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова российским журналистам в Мадриде.

"Направление военнослужащих Испании в Прибалтийские государства — это вопрос не к России, а к Испании, насколько Испании это нужно, насколько это отвечает интересам этой страны", — сказала дипломат, отвечая на вопрос о размещении испанского контингента в дислоцированном в Латвии интеграционном подразделении сил НАТО.

Интеграционное подразделение сил НАТО в Латвии было создано 1 сентября 2015 года, его главная задача — координировать быстрое развертывание сил НАТО повышенной готовности, в том числе способствуя дислокации сил союзников в Латвии. Испания стала двенадцатой страной, официально подтвердившей свое участие. В подразделении также участвуют Латвия (как принимающая страна обеспечивает около 50% личного состава подразделения), Бельгия, Канада, Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Турция, Великобритания, США.

"Хочу задать вопрос испанцам: когда-нибудь приходилось Испании, испанскому народу защищаться от России? Разве Россия угрожает безопасности Испании? Нет. Зато Испании угрожает международный терроризм. Но почему-то НАТО не считает нужным защищать Испанию от терроризма. Я не слышала ни об одной конкретной акции и ни об одном конкретном плане по противодействию международному терроризму со стороны НАТО, который бы успешно сработал", — сказала она.

По ее словам, "организация, которая провозгласила своей целью содействие и обеспечение евроатлантической безопасности, этой безопасностью не занимается", но занимается мнимыми, виртуальными угрозами. Такой подход, по словам официального представителя МИД РФ, приводит к ситуации, когда "международное внимание отвлекается от настоящих угроз, реальные угрозы подменяются мнимыми угрозами".

"Вместо того, чтобы объединить усилия и вместе противостоять ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в России – ред.), международному терроризму, нас пытаются разъединить, придумывая мифические истории про русских хакеров, которые якобы вмешиваются в выборы", — добавила представитель ведомства.

При этом, по ее словам, Москва "высоко ценит диалог с Испанией", который "не прерывается даже при наличии каких-то сложных вопросов".