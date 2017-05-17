Украинские СМИ подсчитали сколько денег надо украинцам, чтобы въехать в ЕС

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Пограничники Евросоюза могут запросить у прибывающего иностранца информацию о финансовых гарантиях во время его нахождения на территории Шенгенского соглашения; украинские СМИ собрали статистику дипломатических ведомств о денежных гарантиях некоторых стран Шенгенского соглашения необходимых для пребывания в той или иной стране.

В частности, по данным украинского издания "Новое время", для поездки в Бельгию украинцам необходимо иметь на каждые сутки по 95 евро. В Австрии и Люксембурге нет какой-то определенной суммы, которую необходимо иметь, для проживания в этих странах.

"Чтобы въехать в Германию, нужно иметь при себе 45 евро в сутки. Иностранцу могут отказать во въезде, если он не имеет средств для того, чтобы оплатить свое пребывание или обратный путь домой, или в третью страну, вид на жительство в которой он имеет. В то же время, сумма, которую вы должны иметь в сутки, законодательно не установлена. И пограничники рассматривают каждую ситуацию отдельно", — отмечает издание.

Минимальная сумма, которая необходима для пребывания в Греции — 300 евро на пять дней. По законодательству Швеции, установленная сумма средств, необходимая для пересечения границы, по состоянию на 2017 год, составляет 450 шведских крон (47 евро) на день. Одной из самых доступных стран является Венгрия, каждый раз во время въезда в эту страну нужно иметь минимум 3,2 евро (1000 венгерских форинтов).

Минимальная зарплата на Украине составляет 3,2 тысячи гривен (около 108 евро по курсу Нацбанка). Средняя зарплата на Украине в марте 2017 года составила 6,7 тысяч гривен (около 230 евро).

В среду председатель Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима для граждан Украины. Президент Украины Петр Порошенко присутствовал на церемонии.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия). Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно. Безвизовый режим не дает разрешения на работу и учебу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.