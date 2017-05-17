США
17.0517 мая23:23МСК
USD56.74+0.48
EUR62.96+0.92
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Украинские СМИ подсчитали сколько денег надо украинцам, чтобы въехать в ЕС

Сюжет:
Безвизовый режим между ЕС и Украиной (30)
23:2117.05.2017
(обновлено: 23:22 17.05.2017)
0870
© AFP 2017 / Angelos TzortzinisПродажа флажков Евросоюза и Украины в Киеве. Архивное фотоПродажа флажков Евросоюза и Украины в Киеве. Архивное фото
© AFP 2017 / Angelos Tzortzinis

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Пограничники Евросоюза могут запросить у прибывающего иностранца информацию о финансовых гарантиях во время его нахождения на территории Шенгенского соглашения; украинские СМИ собрали статистику дипломатических ведомств о денежных гарантиях некоторых стран Шенгенского соглашения необходимых для пребывания в той или иной стране.

Люди с флагами ЕС и Украины на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
ЕС отменил визы для украинцев: решение вступит в силу менее чем через месяц

В частности, по данным украинского издания "Новое время", для поездки в Бельгию украинцам необходимо иметь на каждые сутки по 95 евро. В Австрии и Люксембурге нет какой-то определенной суммы, которую необходимо иметь, для проживания в этих странах.

"Чтобы въехать в Германию, нужно иметь при себе 45 евро в сутки. Иностранцу могут отказать во въезде, если он не имеет средств для того, чтобы оплатить свое пребывание или обратный путь домой, или в третью страну, вид на жительство в которой он имеет. В то же время, сумма, которую вы должны иметь в сутки, законодательно не установлена. И пограничники рассматривают каждую ситуацию отдельно", — отмечает издание.

Минимальная сумма, которая необходима для пребывания в Греции — 300 евро на пять дней. По законодательству Швеции, установленная сумма средств, необходимая для пересечения границы, по состоянию на 2017 год, составляет 450 шведских крон (47 евро) на день. Одной из самых доступных стран является Венгрия, каждый раз во время въезда в эту страну нужно иметь минимум 3,2 евро (1000 венгерских форинтов).

К чему приведет предоставление ЕС безвизового режима Украине?
Результаты
К чему приведет предоставление ЕС безвизового режима Украине?

  • 47.9%

    К массовой нелегальной миграции

  • 5.5%

    К укреплению отношений Киева и Брюсселя

  • 46.6%

    Ничего кардинально не изменится
Все опросы
Голосовать
Минимальная зарплата на Украине составляет 3,2 тысячи гривен (около 108 евро по курсу Нацбанка). Средняя зарплата на Украине в марте 2017 года составила 6,7 тысяч гривен (около 230 евро).

В среду председатель Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима для граждан Украины. Президент Украины Петр Порошенко присутствовал на церемонии.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия). Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно. Безвизовый режим не дает разрешения на работу и учебу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>

Ксива, чтобы жить красиво
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Ксива, чтобы жить красиво

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена