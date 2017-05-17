Келли предложил Трампу использовать наградную саблю против журналистов

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министр внутренней безопасности США Джон Келли посоветовал президенту Дональду Трампу использовать наградную саблю против журналистов.

Трамп и Келли присутствовали на выпускной церемонии Академии морской пехоты США. Президенту подарили длинную наградную саблю от академии. Келли сказал Трампу: "Сэр, используйте ее против прессы". Президент в ответ усмехнулся и ответил: "Да, верно".

Неизвестно, рассчитывал ли Келли на то, что его шутку передадут телеканалы США, или же она попала в трансляцию случайно из-за невыключенного микрофона.

DHS chief caught on hot mic jokingly telling Trump to use his new ceremonial Coast Guard saber on the press https://t.co/pQcjGf4Wtj pic.twitter.com/FuVhABr4z5 — CNN (@CNN) 17 мая 2017 г.

​Трамп негативно относится к значительной части прессы и часто обвиняет журналистов в предвзятости и нападках. Подавляющее большинство СМИ США поддерживали на выборах президента Хиллари Клинтон, а не Трампа.