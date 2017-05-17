В Белом доме не знают о российской записи разговора Трампа и Лаврова

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом не знает о российской записи разговора президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова, сообщил пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер.

По словам Спайсера, которого цитирует с борта президентского самолета агентство Рейтер, ему не известно о какой-либо записи с российской стороны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова предоставить конгрессу запись переговоров Лаврова и Трампа, если на это даст согласие администрация США. Таким образом Путин отреагировал на утверждение газеты Washington Post о том, что Трамп во время встречи в Белом доме поделился с Лавровым сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке ИГ*. Американские СМИ полагают, что речь могла идти об угрозе терактов в самолетах.

Кроме того, газета опубликовала большой материал, в котором подробно рассматривала сценарий, согласно которому сопровождавший Лаврова фотограф установил подслушивающее устройство в Овальном кабинете. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту публикацию "несусветным позором".

Позже помощник Путина уточнил, что аудиозапись разговора не велась, но есть стенограмма.

По закону Трамп как верховный главнокомандующий имеет право рассекречивать любую информацию, но его критики утверждают, что возможная передача сведений России может повредить отношениям США с союзниками, от которых Вашингтон получил эти сведения.

Cам Трамп заявил, что имел полное право делиться c Россией информацией в ходе переговоров. По его словам, он хотел сообщить данные о терроризме и безопасности авиаполетов. Кроме того, Трамп заявил, что желал добиться от России усиления борьбы с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России.