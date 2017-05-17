Греция может получить новый транш кредита от еврозоны в июне

БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости, Мария Князева. Греция может получить новый транш кредита от Европейского механизма стабильности (ESM) в рамках текущей, уже третьей программы финансовой помощи, в июне, сказал журналистам высокопоставленный чиновник ЕС, знакомый с вопросом.

"Мы хотим, чтобы все было решено в июне", — сказал он.

Ранее аналитики сообщали, что очень важно достичь соглашения о выделении стране порции кредита самое позднее к началу июля текущего года, так как Греции предстоят выплаты по обязательствам перед ЕЦБ и частными инвесторами в середине лета. Объем выплат по долгам, которые должна провести Греция в июле, составляет 6,1 миллиарда евро, где на ЕЦБ приходится 3,8 миллиарда евро, напоминали они.