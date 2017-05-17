Власти Венесуэлы направили войска в штат Тачира из-за протестов

Омоновцы на мотоциклах во время столкновений в знак протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017

Омоновцы на мотоциклах во время столкновений в знак протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017

МЕХИКО, 17 мая – РИА Новости. Правительство Венесуэлы направило две тысячи национальных гвардейцев и 600 спецназовцев в штат Тачира, чтобы усилить выполнение там так называемого "Плана Самора" по поддержанию безопасности на фоне массовых протестов.

"Мы решили в соответствии с указаниями президента республики повысить до второй фазы реализацию "Плана Самора", что предполагает наивысшую степень концентрации войск и их действий", – заявил в эфире государственного телевидения министр обороны Владимир Падрино Лопес.

Министр сообщил также о якобы имевшем место нападении толпы, вооруженной бутылками с зажигательной смесью, на расположение военных в городе Сан-Кристобаль. "Мы не позволим свергнуть законное правительство, хотя есть стратегия ввергнуть страну в хаос, здесь не будет гражданской войны между братьями", – подчеркнул глава военного ведомства.

Ситуация в Тачире обострилась после убийства в городе Пальмира 17-летнего подростка, участвовавшего в акциях протеста венесуэльской оппозиции. Ранее губернатор Тачиры Хосе Виельма Мора обвинил оппозицию в нападениях на девять постов полиции и национальной гвардии. В результате нападений, по его словам, были ранены в общей сложности 20 полицейских, убиты два человека, а также сожжены полицейские участки.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число убитых с начала акций протеста достигает не менее 43 человек.