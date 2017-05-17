На антиправительственные демонстрации в Афинах вышли 15 тысяч человек

Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017

Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017

АФИНЫ, 17 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Многотысячные демонстрации против политики "затягивания поясов" прошли в среду в Афинах.

Митинг и демонстрация коммунистического профсоюза Всегреческий боевой фронт (ПАМЕ) собрал, по оценке журналистов, 10 тысяч человек. На митинг профсоюзов работников государственного и частного секторов GSEE и ADEDY пришли пять тысяч человек.

ПАМЕ по традиции проводит отдельную от GSEE и ADEDY демонстрацию.

В среду в Греции проходит всеобщая 24-часовая забастовка. Она приурочена к обсуждению в парламенте законопроекта, согласованного с международными кредиторами и предусматривающего в обмен на новые транши кредитов новые сокращения пенсий и зарплат с 2019 года, реформу энергетики, сокращение социальных пособий.

Голосование по законопроекту в парламенте намечено на 18 мая. В связи с этим вечером на площади Синтагма перед зданием парламента планируется провести новый митинг.