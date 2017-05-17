Европарламент призвал запустить процедуру санкций против Венгрии

БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Европарламент в среду на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию с призывом к запуску процедуры, которая может привести к наложению санкций на Венгрию в связи с предполагаемой угрозой принципу верховенства права в стране.

С проектом резолюции, принятой 393 голосами против 221 при 64 воздержавшихся, выступили четыре фракции ЕП: вторая по величине группа социалистов и демократов, "Альянс либералов и демократов за Европу", группа "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера" и "зеленые". В нем евродепутаты сожалеют о серьезном ухудшении ситуации с верховенством права и демократией в стране, призывают приостановить или отменить действие ряда законов и требуют усиленного контроля за использованием Венгрией средств из бюджета ЕС.

В частности, европарламентарии заявляют о нарушениях принципа свободы слова, академических свобод, прав мигрантов и ищущих убежище, свободы собраний, об ограничениях на работу неправительственных организаций, о нарушении прав национальных и сексуальных меньшинств, о препятствиях в функционировании конституционной системы и нарушении принципа независимости правосудия.

Они обеспокоены инициативой венгерского правительства под названием "Остановите Брюссель" и расследованиями в отношении иностранных сотрудников принадлежащего фонду американского миллиардера Джорджа Сороса Центрально-Европейского университета (CEU). Депутаты призывают правительство страны отменить действие нормативных актов, ужесточивших пограничный контроль и процедуры предоставления убежища, а также законов о высшем образовании и деятельности организаций с зарубежной поддержкой.

"(ЕП) считает, что нынешняя ситуация в Венгрии представляет собой явную опасность серьезного нарушения ценностей, о которых говорится в статье 2 Договора о ЕС, и требует запуска процедуры, прописанной в статье 7 Договора о ЕС", — говорится в тексте резолюции.

Согласно Договору о ЕС, ЕП может выступить инициатором запуска этой процедуры, которая может в конце концов привести к лишению страны права голоса в Совете ЕС. Однако принятой в среду резолюции для этого недостаточно. Чтобы обратиться с формальным запросом к Совету ЕС, который располагает полномочиями по запуску процедуры, ЕП должен двумя третями голосов проголосовать за специальный доклад, подготовленный Комитетом ЕП по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам. Такой доклад еще не был написан, но призыв к его подготовке также содержится в принятой резолюции.