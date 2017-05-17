В Херсоне сорвали марш ЛГБТ-сообщества

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Шествие представителей ЛГБТ-сообщества сорвали в среду в украинском Херсоне, около 30 человек напали на участников акции, сообщило местное издание "Типичный Херсон".

"Участники парада успели пройти дистанцию длиной только около 100 метров. В это время на них напала группа из 30 человек спортивного телосложения. Кто были эти провокаторы, пока не установлено", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, за порядком во время шествия следили около 300 правоохранителей.

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "Марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 милиционеров и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.